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أحمد جودة - القاهرة -

أكد حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة الأهلي والترجي التونسي تختلف كليًا عن مباراة الموسم الماضي في ظل ظروف المنافس وقتها وغياب جماهيره عن الحضور لملعب رادس، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يُحضر مارسيل كولر جيدًا للمباراة، وتفادي حماس جماهير ولاعبي الترجي في بداية اللقاء.

حسن مصطفى: مواجهة الأهلي والترجي تختلف عن الموسم الماضي.. وكولر اكتسب خبرات كبيرة في افريقيا

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "دائما عندما يواجه الأهلي أي فريق في النهائي على ملعبه بمباراة الذهاب يكون لديه شراسة في الملعب، ويضغط بقوة من أجل تسجيل أهداف، وأتمنى أن يضع كولر الخطة المناسبة ويقرأ السيناريو جيدًا، وأتمنى استمرار الفريق الأحمر في سلسلة الأرقام القياسية وعدم الخسارة في إفريقيا.. وكولر أصبح يحقق نتائج جيدة في البطولة بعدما اكتسب خبرات كبيرة لأن الأجواء في القارة السمراء تختلف كليا عن أوروبا".

وأضاف: "أعتقد أن مارسيل كولر سيلعب في وسط الملعب ويدفع بالثلاثي أكرم توفيق ومروان عطية بجوار إمام عاشور من أجل عمل ستارة قوية، والاعتماد على سرعات تاو والشحات ووسام ابوعلي، مع استغلال الكرات الثابتة التي حدث فيها تطور كبير خلال الفترة الأخيرة، وأصبح لها تكتيك مختلف بشكل مستمر".

وتابع: "في حالة تقدم علي معلول للهجوم لا بد من وجود لاعبين خلفه تدافع بقوة في الجبهة اليسرى، ومروان عطية الأقرب لذلك لأنه يجري كثيرًا وله دور تكتيكي كبير في الملعب، ويدافع بشكل جيد، ومن ميزة اللاعب الارتكاز توقيت افتكاك الكرة، وهناك تطور واضح أيضا لـ أكرم توفيق الذي كان بعيدًا عن الفريق، وبدأ كلام في مسألة رحيله لكنه عاد بقوة بعدما ابتعد عن كل شئ وركز فقط في كرة القدم، لتظهر شخصيته القتالية في الملعب".

وواصل: "حسين الشحات سيشارك بشكل أساسي في اللقاء لأن لديه ثقة كبيرة ومهاريًا مميز، كما أنه يلعب على المرمى بشكل مستمر، وبجواره علي معلول يصنعان جبهة جيدة في الناحية الهجومية بكل تأكيد".