نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال عبد الحميد يفتح النار على منتقدي نادي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث نجم مصر السابق" جمال عبد الحميد" عبر برنامج ملعب الشمس رفقة الاعلامي عبد الناصر زيدان، عن منتقدي نادي الزمالك وتحديدًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جمال عبد الحميد يفتح النار على منتقدي نادي الزمالك

صرح عبد الحميد، ان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، دائمًا ما يثيرون ردود فعل غريبة وتحديدًا في كل ما يسير عكس اتجاه استقرار القلعة البيضاء.



و تابع نجم الزمالك السابق، إنه ومنذ بداية الاسبوع الجاري، وقبيل مباراة العودة في نهائي الكونفدرالية، وهناك هجوم حاد على مسئولي نادي الزمالك وتحديدًا بسبب موضوع التذاكر.



و اختتم جمال عبد الحميد حديثه، بأن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، و لا بد من استخدامها في نشر الاخبار الايجابية وعدم الانجراف خلف اي شائعات مع تحري الدقة في نقل الاخبار.

