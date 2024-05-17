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أحمد جودة - القاهرة -

صرح نجم نادي الزمالك السابق" جمال عبد الحميد" في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب الشمس والذي يقدمه الاعلامي عبد الناصر زيدان، بأنه لا يرغب بالحديث عن تصريحات الاستاذ هاني بيرزي.

جمال عبد الحميد يشيد بمرتضى منصور لهذا السبب

و تابع عبد الحميد ان غرف لاعبي نادي الزمالك والجيم الخاص بهم، مشيد بطريقة عالمية تشبه مثيلاتها في اوروبا وتحديدًا في الملاعب الهولندية.

اضاف نجم نادي الزمالك ان المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء السابق، هو من تكلف هو ومجلسه باعادة تشييد غرف ملابس اللاعبين وكذلك قاعة مؤتمرات اللاعبين.



ووجه كابتن نادي الزمالك السابق النداء للاستاذ هاني بيرزي " رجل الاعمال المعروف" بضرورة المساهمة والتبرع لناديه دون اي اثارة للموضوع على منصات التواصل الاجتماعي وتحديدًا قبل مواجهة نهضة بركان، والمقرر اقامتها الأخد المقبل في اياب نهائي الكونفدرالية الافريقية.

