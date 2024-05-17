نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد رياضي: لا بد من مشاركة شحاتة أساسيا مع الزمالك.. وأخشى من تسجيل نهضة بركان لهدف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن الزمالك ليس مطالبا بالافراط في الهجوم على نهضة بركان من أجل تسجيل هدف، خصوصا أنه سيكون في حاجة لهدف واحد، لكنه يجب الحذر من استقبال أي أهداف من جانب الفريق المغربي، لأن دفاع الزمالك يعاني في بعض الأوقات.

ناقد رياضي: لا بد من مشاركة شحاتة أساسيا مع الزمالك.. وأخشى من تسجيل نهضة بركان لهدف

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الزمالك قد يسجل هدف، وهو الأمر الذي سيكون مقلق وقتها للجميع خوفا من استقبال أهداف، لذلك الهدوء مطلوب وبقوة من كل اللاعبين على أرض الملعب، وهناك حالة تركيز شديدة في صفوف الفريق، والمعسكر سينطلق بدءًا من اليوم الجمعة حتى الأحد".

وأضاف: "يجب ابعاد لاعبي الزمالك عن الجماهير ومطالب التذاكر وغيرها، لذلك فكرة المعسكر جيدة، ومصطفى شلبي حصل على بعض المسكنات من أجل تجهيزه لمواجهة نهضة بركان:،

وواصل: "محمد شحاتة أثبت ذاته منذ لقاء الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري، والجميع أشاد به في اللقاءات السابقة، ولا مفر من البدء بـ شحاتة بجوار دونجا في الوسط، والأخطاء ممنوعة في هذه المباراة، هذه مواجهات لا تقبل الهزار مطلقا، والخطأ ليس وارد في النهائيات، وتسجيل هدف من جانب الزمالك سيجعل اللقاء مفتوحًا".

