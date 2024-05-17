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أحمد جودة - القاهرة -

صرح أيمن بن عمر نجم الكرة التونسية السابق في تصريحات تليفزيونية رفقة الاعلامي عبد الناصر زيدان في برنامجه" ملعب الشمس" ان نهائي دوري ابطال افريقيا سيكون بين فريقين هما الاكبر حاليا على الصعيد الافريقي.

أيمن بن عمر نجم الترجي السابق: مباراة الأهلي كلاسيكو عربي بنكهة إفريقية



و تابع بن عمر ان الترجي يمتلك دافع كبير لتحقيق اللقب وان البداية ستكون من مباراة الذهاب يوم السبت القادم، والمقرر اقامتها في ملعب حمادي العقربي برادس.

و اضاف نجم الترجي السابق ان فريق باب سويقة بقيادة مدربه البرتغالي، قادر على استغلال عاملي الأرض والجمهور، وذلك لتحقيق نتيجة ايجابية قبل السفر إلى مصر لخوض مباراة العودة باستاد القاهرة الدولي.



و اختتم ايمن بن عمر:" نثق كثيرًا في حارس مرمانا " مميش" في الخروج بشباكه نظيفة وان يستمر في تقديم افضل مردود له ليساعد المكشخين في الخروج بشباك نظيفة تقرب الترجي من النجمة الخامسة.

