نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فيورنتينا ونابولي في الدوري الايطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي ضيفًا ثقيلًا على نظيره فيورنتينا مساء اليوم الجمعة 14 مايو 2024 على ملعب "أرتيميو فرانكي"، وذلك في إطار الجولة الـ47 من بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة نابولي ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي

تنطلق صافرة البداية لمباراة نابولي وفيورنتينا اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويحتل نابولي المركز التاسع في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 51 نقطة، بعد الفوز في 13 مباراة والتعادل في 12 لقاء وخسارة 11 مواجهة، فيما يحتل فريق فيورنتينا المركز الثامن برصيد 53 نقطة، بعد الفوز في 15 مباراة والتعادل في 8 لقاءات وخسارة 12 مواجهة.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي

يمكنكم مشاهدة مباراة نابولي ضد فيورنتينا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM 1HD.

