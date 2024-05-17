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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل انطلاق مباريات اليوم الجمعة 17-5-2024، والتي ستكون ضمن منافسات الأسبوع السابع والأربعين من الكالتشيو.

وتقام مباراة واحدة فقط اليوم الجمعة، حيث يواجه نابولي نظيره فيورنتينا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب "أرتيميو فرانكي"

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الجمعة

يحتل لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 24 هدف، ويأتي دوشان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 16 هدف، فيما يأتي فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي في المركز الثالث برصيد 15 هدف.

لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان: 24 هدف.

دوشان فلاهوفيتش، يوفنتوس: 16 هدف.

فيكتور أوسيمين، نابولي: 15 هدف.

اوليفيه جيرو، ميلان: 14 هدف.

ألبرت جودموسون، جنوي: 14 هدف.

هاكان تشالهان أوجلو، إنتر ميلان: 13 هدف.

باولو ديبالا، روما: 13 هدف.

ماركوس تورام، إنتر ميلان: 13 هدف.

