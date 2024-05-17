نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ضمك والفيحاء في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الجمعة مباراة ضمك مع نظيره الفيحاء في لقاء هام ومرتقب وذلك ضمن مباريات الجولة من منافسات دوري روشن السعودي.

موعد مباراة ضمك والفيحاء في الدوري السعودي

تنطلق مباراة ضمك والفيحاء في دوري روشن السعودي اليوم الجمعة الموافق 17 من الشهر الجاري في السابعة مساءا بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ضمك والفيحاء

تنقل هذه المباراة عبر قناة إس إس سي الرياضية السعودية في الجولة الثانية والولاثين من عمر دوري روشن السعودي.

يحتل ضمك المركز العاشر برصيد 39 نقطة، حيث خاض 31 مباراة فاز في 10 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر في 12 مباراة.

في المقابل يحتل الفيحاء المركز الثامن برصيد 42 نقطة حيث لعب 31 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر في 11 مباراة.

