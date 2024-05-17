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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الساحرة المستديرة عن مواعيد مباريات الدوريات الأوروبية واللاتينية على مستوى العالم من أجل متابعة نجومهم المفضلين في كل دوري.

مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 17- 5- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

مازالت منافسات الدوريات الأوروبية مستمر أهمها الدوري الإيطالي، حيث تجذب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

وهناك أيضا أربع مباريات ستقام في كأس الليبرتادوريس بجانب مباريات الدوري السعودي الذي جذب قطاع عريض من الجمهور العربي بعد تعاقده مع نجوم عالميين في الموسم الماضي أبرزهم كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

يتم نقل مباريات كأس الليبرتادوريس والدوري الإيطالي عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة هذه البطولات في الموسم الحالي.

كما يتم نقل مباريات الدوري السعودي عبر قنوات SSC EXTRA HD السعودية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي أبرز مباريات اليوم حول العالم...

* كأس الليبرتادوريس:

- راسينج كلوب الأرجنتيني وكوكيمبو أونيدو التشيلي الساعة 1 صباحا بتوقيت مصر

- كروزيرو البرازيلي ويونيون لا كاليرا الساعة 3 صباحا بتوقيت مصر

- لوكينو الباراجوياني وبارانجانتينو البرازيلي الساعة 3 صباحا بتوقيت مصر

- يونيفرسيداد كاتوليكا الاكوادوري واليانزا بتروليرا الكولومبي الساعة 5 صباحا بتوقيت مصر

* الدوري الإيطالي:

- فيورنتينا ونابولي الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر على ملعب ارتيميو فرانكو معقل فيورنتينا

* الدوري السعودي:

- ضمك والفيحاء الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- النصر والهلال الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- الاتفاق والأخدود الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

