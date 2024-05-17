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أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق الكرة الإيطالية مباريات الكالتشيو وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات الدوري الايطالي اليوم الجمعة 17- 5- 2024 والقنوات الناقلة



نجح إنتر ميلان في التتويج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي الذي يحتل صدارته برصيد 92 نقطة بينما جاء ميلان في المركز الثاني برصيد 74 نقطة وجاء بولونيا في المركز الثالث برصيد 67 نقطة في حين جاء يوفنتوس بطل الموسم الماضي في المركز الرابع برصيد 67 نقطة.



من المقرر مباريات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي اليوم الجمعة بانطلاق مباراة فيورنتينا ونابولي وستستكمل باقي المباريات حتى يوم الإثنين المقبل.

يتم نقل مباريات الدوري الإيطالي عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الكالتشيو في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي موعد مباراة يوم الجمعة في الجولة السابعة والثلاثين من الكالتشيو..

- فيورنتينا ونابولي الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر على ملعب ارتيميو فرانكو معقل فيورنتينا

