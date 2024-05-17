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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة السعودية عن مواعيد مباريات الدوري السعودي وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري السعودي في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات دوري روشن السعودي اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

انطلقت مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري السعودي اليوم الخميس بانطلاق ثلاث مباريات ومن المقرر أن تستكمل باقي المباريات يومي الجمعة والسبت المقبلين.



نجح الهلال في التتويج بلقب الدوري السعودي في الموسم الحالي الذي يحتل صدارته برصيد 89 نقطة بينما جاء النصر في المركز الثاني برصيد 77 نقطة في حين جاء الأهلي في المركز الثالث برصيد 58 نقطة، واحتل الاتحاد بطل الموسم الماضي المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

يتم نقل مباريات الدوري السعودي عبر قنوات SSC EXTRA HD السعودية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات اليوم الثاني من الجولة الثانية والثلاثين من الدوري السعودي..

- ضمك والفيحاء الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- النصر والهلال الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- الاتفاق والأخدود الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

