القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق النصر السعودي نظيره الهلال اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثلاثة والثلاثين من دوري روشن السعودي 2023-2024.

موعد مباراة النصر والهلال بدوري روشن السعودي

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءُ بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في دوري السعودي

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي.

ويتصدر الهلال المركز الأول برصيد 89 نقطة ببطولة الدوري السعودي، فاز 29 مباراة، التعادل خلال مواجهتين، دون تلقي أي هزيمة.

ويحل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 77 نقطة، فاز في 25 مباراة، تعادلين، وتلقي 4 هزائم.

