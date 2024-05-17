الرياضة

موعد مباراة الاتفاق والاخدود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتفاق والاخدود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره فريق الأخدود في الجولة الثاني والثلاثون من عمر دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتفاق والاخدود في دوري روشن

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء غدا الجمعة الموافق السابع عشر من شهر مايو الجاري بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.


القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاخدود

تنقل هذه المباراة عبر قناة إس إس سي الرياضية السعودية في الجولة الثانية والثلاثون من عمر دوري روشن السعودي لكرة القدم.
يدخل الاتفاق المباراة محتلا المركز السادس برصيد 44 نقطة، بينما يدخل الفريق الاخدود المباراة محتلا المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا