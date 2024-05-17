نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتفاق والاخدود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره فريق الأخدود في الجولة الثاني والثلاثون من عمر دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتفاق والاخدود في دوري روشن

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء غدا الجمعة الموافق السابع عشر من شهر مايو الجاري بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.



القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاخدود

تنقل هذه المباراة عبر قناة إس إس سي الرياضية السعودية في الجولة الثانية والثلاثون من عمر دوري روشن السعودي لكرة القدم.

يدخل الاتفاق المباراة محتلا المركز السادس برصيد 44 نقطة، بينما يدخل الفريق الاخدود المباراة محتلا المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.

