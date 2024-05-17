نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال المتوقع لمباراة النصر في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق النصر، نظيره فريق الهلال، اليوم الجمعة 17 مايو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال ضد النصر

تذاع تلك المباراة بين فريقي الهلال والنصر عبر قناة ssc الرياضية، حيث تعد مجموعة قنوات ssc هى الناقل الحصري لمباريات دوري روشن هذا الموسم.



تُقام المباراة بين فريقي الهلال والنصر في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة النصر

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - كاليدو كوليبالي - علي آل البليهي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: رينان لودي - روبن نيفيز - سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم - ألكسندر ميتروفيتش - ميشايل ديلجادو.

