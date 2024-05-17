نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر المتوقع لمباراة الهلال في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الهلال مع نظيره النصر، اليوم الجمعة 17 مايو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال ضد النصر

تُقام المباراة بين فريقي الهلال والنصر في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الهلال

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: أليكس تيليس - عبد الإله العمري - إيمريك لابورت - سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخيبري - أيمين يحيى سالم - بروزوفيتش.

خط الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - عبد الرحمن الغريب.

