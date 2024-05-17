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أحمد جودة - القاهرة - برشلونة يحسم موقفه من رحيل أراوخو إلى بايرن ميونخ

يوسف علي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رد نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، على عرض بايرن ميونخ لشراء رونالد أراوخو مدافع الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية ألمانية، أكدت أن بايرن ميونخ قدم عرضا يصل إلى 80 مليون يورو للحصول على منتجات أراوخو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي.

وقال الصحفي الإسباني سيكي رودريغيز، أن إدارة البلوجرانا برئاسة خوان لابورتا لا تريد بيع أراوخو في الميركاتو الصيفي، وتُفضل بيع لاعبين آخرين بدلًا منه.

ويسعي الفريق الكتالوني إلى إجراء بعض عمليات البيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل التعاقد مع عدة صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني بقوة خلال الموسم المقبل.

وخرج برشلونة خالي الوفاض هذا الموسم، حيث فشل في حصد الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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مستقبل تشافي مع برشلونة في خطر.. الأجواء تشتعل

يوسف علي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بالرغم من الإعلان عن بقائه مع البلوجرانا.

وقال الصحفي الإسباني فيكتور مالو، أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة غاضبٌ جدًا من تشافي بعد كلامه بالمؤتمر الصحفي الذي يعقب مباراة ألميريا في الليحا الإسبانية.

وأضاف:"تصريحات تشافي في المؤتمر الصحفي هي أحد أسباب عدم سفر لابورتا إلى ألميريا مع الفريق".

وأكمل:"مصادر مقربة من لابورتا تقول أن تشافي لن يكون مدرب الفريق الموسم القادم".

‏يذكر أن برشلونة حقق الفوز على مضيفه ألميريا بهدفين مقابل لا شىء، ليحافظ بذلك على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

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يوسف