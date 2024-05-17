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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بالرغم من الإعلان عن بقائه مع البلوجرانا.

مستقبل تشافي مع برشلونة في خطر.. الأجواء تشتعل

وقال الصحفي الإسباني فيكتور مالو، أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة غاضبٌ جدًا من تشافي بعد كلامه بالمؤتمر الصحفي الذي يعقب مباراة ألميريا في الليحا الإسبانية.

وأضاف:"تصريحات تشافي في المؤتمر الصحفي هي أحد أسباب عدم سفر لابورتا إلى ألميريا مع الفريق".

وأكمل:"مصادر مقربة من لابورتا تقول أن تشافي لن يكون مدرب الفريق الموسم القادم".

‏يذكر أن برشلونة حقق الفوز على مضيفه ألميريا بهدفين مقابل لا شىء، ليحافظ بذلك على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

