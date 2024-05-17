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أحمد جودة - القاهرة - وصف السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، احتمال نشوب خلاف قانوني بشأن خطط الاتحاد لإقامة بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا صيف العام المقبل بأنه "نقاش عقيم".

فيفا يتمسك بإقامة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد

وتلقى فيفا تهديدات بأنه سيواجه إجراءات قانونية من رابطة الدوريات العالمية، التي يرأسها ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، والنقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو)، إذا لم يتم إعادة جدولة البطولة الموسعة، التي من المقرر أن تقام في الولايات المتحدة في يونيو، ويوليو 2025.

ولم يظهر إنفانتينو أي نية للتراجع عندما ألقى كلمة أمام الاتحادات الأعضاء في فيفا خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، المقام اليوم الجمعة في العاصمة التايلاندية بانكوك.