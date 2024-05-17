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أحمد جودة - القاهرة - يستهدف باير ليفركوزن إنهاء مسيرته في الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) دون هزيمة حينما يلاقي ضيفه أوجسبورج في الجولة الأخيرة.
وبعد التتويج قبل عدة أسابيع بلقب البوندسليجا للمرة الأولى في التاريخ يستهدف ليفركوزن تحت قيادة مدربه الإسباني الشاب تشابي ألونسو، المجد، من خلال إنهاء الموسم بسجل خال من الهزائم.
مجد ينتظر تشابي ألونسو.. ليفركوزن يبحث عن دوري اللاهزيمة
ويتبقى ثلاث مباريات أشبه بالحلم لليفركوزن في الموسم الحالي، يبدأها بمواجهة أوجسبورج يوم غد السبت قبل أن يواجه اتلانتا الإيطالي في نهائي الدوري أوروبا يوم 22 مايو الجاري وبعدها بثلاثة أيام يواجه كايزرسلاوترن في نهائي كاس ألمانيا، أي أن بمقدوره حسم لقبين آخرين في غضون أسبوع تقريبا، بجانب إنهاء الموسم دون هزيمة.
على الجانب الأخر يخوض بايرن ميونخ مواجهة صعبة على ملعب هوفنهايم، ولا بديل أمام الفريق سوى الفوز إذا أراد إنهاء الموسم في مركز الوصيف وسط منافسة شرسة من جانب شتوتجارت، أما هوفنهايم فيسعى بدوره لتفادي الهزيمة من أجل التأهل الأوروبي.