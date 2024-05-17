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أحمد جودة - القاهرة - يستهدف باير ليفركوزن إنهاء مسيرته في الموسم ‏الحالي من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) دون هزيمة ‏حينما يلاقي ضيفه أوجسبورج في الجولة الأخيرة.‏

وبعد التتويج قبل عدة أسابيع بلقب البوندسليجا للمرة الأولى في التاريخ يستهدف ‏ليفركوزن تحت قيادة مدربه الإسباني الشاب تشابي ألونسو، المجد، من خلال ‏إنهاء الموسم بسجل خال من الهزائم.‏

مجد ينتظر تشابي ألونسو.. ليفركوزن يبحث عن دوري اللاهزيمة

ويتبقى ثلاث مباريات أشبه بالحلم لليفركوزن في الموسم الحالي، يبدأها بمواجهة ‏أوجسبورج يوم غد السبت قبل أن يواجه اتلانتا الإيطالي في نهائي الدوري أوروبا ‏يوم 22 مايو الجاري وبعدها بثلاثة أيام يواجه كايزرسلاوترن في نهائي ‏كاس ألمانيا، أي أن بمقدوره حسم لقبين آخرين في غضون أسبوع تقريبا، ‏بجانب إنهاء الموسم دون هزيمة.‏

على الجانب الأخر يخوض بايرن ميونخ مواجهة صعبة على ملعب هوفنهايم، ولا ‏بديل أمام الفريق سوى الفوز إذا أراد إنهاء الموسم في مركز الوصيف وسط منافسة ‏شرسة من جانب شتوتجارت، أما هوفنهايم فيسعى بدوره لتفادي الهزيمة من أجل ‏التأهل الأوروبي.‏