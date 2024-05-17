نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي الرياض.. بقيادة رونالدو مفاجآت في تشكيل الهلال والنصر اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشان كرة القدم، مواجهة نارية بين الهلال وغىيمه النسر على ملعب الأول بارك، اليوم الجمعة، في قمة الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

ديربي الرياض.. بقيادة رونالدو مفاجآت في تشكيل الهلال والنصر اليوم

ونجح الهلال في حسم سباق لقب الدوري لصالحه بعدما وصل للنقطة 89، بفارق 12 نقطة كاملة عن النصر، قبل 3 جولات على النهاية.

ومن المتوقع أن يبدأ النصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبد الإله العمري - لابورت - أليكس تيليس

خط الوسط: عبد الله الخيبري - أوتافيو - بروزوفيتش - أيمن يحيى

خط الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

ومن المتوقع أن يدخل الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: حسان تمبكتي - علي البليهي - ناصر الدوسري - سعود عبد الحميد

خط الوسط: محمد كنو - روبن نيفيز - سافيتش - ميشايل ديلجادو

خط الهجوم: مالكوم - ألكسندر ميتروفيتش

