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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت زوجة الإعلامي أحمد نوير، مراسل قناة بي إن سبورت الرياضية، وفاته وذلك بعد مرضه الفترة الماضية.

رحل أحمد نوير.. "دوت الخليج" تنعي مراسل بي إن سبورت بعد وفاته

وأعلنت عن خبر الوفاة، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حيث قالت: “توفي إلى رحمة الله زوجي الغالي أحمد نوير والصلاة عليه بمسجد الصديق بشيراتون عقب صلاة الجمعة”.

كان “نوير”، قد أعلن في 30 يناير الماضي وفاة والدته، وذلك من خلال حسابه الرسمي على “فيس بوك”.

وكتب حينها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي الحبيبة في ذمة الله، أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح الجنان، هتوحشيني يا أمي".

وتتقدم أسرة تحرير موقع وجريدة دوت الخليج، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

