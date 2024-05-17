نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تياجو ألكانتارا يرحل عن ليفربول نهاية الموسم الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نادي ليفربول الإنجليزي أن لاعب خط الوسط تياجو ألكانتارا سيغادر النادي بنهاية الموسم الحالي.

وسيغادر الدولي الإسباني عند انتهاء عقده الحالي، بعد أن أمضى أربع سنوات ناجحة في ميرسيسايد منذ انضمامه من بايرن ميونيخ في عام 2020.

فاز اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا بكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية خلال فترة وجوده في النادي، بعد أن شارك في 98 مباراة مع الريدز.

وكتب البرازيلي رسالة عاطفية إلى جماهير ليفربول على منصة “إكس”، شكرهم فيها على دعمهم خلال السنوات الأربع الماضية.

وقال البرازيلي:الشكر والتقدير، إنهما كلمتان تتبادران إلى ذهني في اليوم الذي يجب أن أقول فيه وداعًا لكم جميعًا يا ريدز، الدعم المستمر الذي تلقيته منذ اليوم الأول كان مذهلًا، هتاف أنفيلد، قاعدة جماهيرية فريدة جدًا لنادي فريد من نوعه"

وتابع "لقد كانت السنوات الأربع الماضية بمثابة وقت للتعلم بالنسبة لي ولعائلتي، بعض الانتصارات، وبعض الهزائم، ولكن دون أدنى شك، تجربة غيرت الحياة".

وأتم “زملاء الفريق والمدربون والجهاز الفني وموظفو النادي: لقد كنتم جميعًا جزءًا من ذلك. وللجماهير، ليس لدي الكلمات. فقط أعلم أنه سيكون لديك أعمق امتناني إلى الأبد”.