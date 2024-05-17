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أحمد جودة - القاهرة - أكد نادي ليفربول أن جويل ماتيب سيغادر النادي في نهاية الموسم، بعد أن أمضى 8 سنوات مع عملاق ميرسيسايد.

"مدرب عظيم وناد استثنائي" ماتيب يرحل عن ليفربول نهاية هذا الموسم

ومن المقرر أن يبدأ اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، والذي انضم إلى الريدز من نادي شالكه الألماني في عام 2016، فصلًا جديدًا في مسيرته بعد الفترة الناجحة التي قضاها في ليفربول.

ودع المدافع ناديه الإنجليزية برسالة عاطفية، وقال: "لقد مرت ثماني سنوات رائعة هنا في ليفربول".

وأضاف “لقد سُمح لي أن أكون جزءًا من تاريخ مثير مع مدرب عظيم وفريق مذهل في نادٍ استثنائي. لقد حققنا ألقابًا رائعة ولدينا أفضل المشجعين في العالم”.

سيودع جويل ماتيب فريق الريدز هذا الصيف بعد فترة استمرت 8 مواسم ساعد خلالها النادي في بعض لحظاته الرائعة التي لا تنسى.