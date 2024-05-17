نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. الصن: تشيلسي وباريس سان جيرمان يتنافس على ضم أوسيمين وسكاي إيطاليا: يوفنتوس يرغب في التعاقد مع تياجو موتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الجمعة الموافق 17-05-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

يهتم نابولي بالمهاجم الإنجليزي ميسون جرينوود، المعار إلى خيتافي من مانشستر يونايتد، لكنه قد يواجه منافسة من يوفنتوس إذا أرادوا التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا. (كوريري ديلو سبورت)

أتلتيكو مدريد مهتم أيضًا بالتعاقد مع جرينوود (ديلي ستار)

يريد توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ أن يقدم النادي تأكيدات بأنه سيجلب لاعب خط وسط دفاعي وصانع ألعاب في الصيف قبل أن يلتزم بتغيير رأيه والبقاء مع الفريق الألماني بعد نهاية الموسم، مع برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد.، 29، هدف. (إندبندنت)

يهتم يونايتد بالتعاقد مع المدافع الفرنسي ليني يورو البالغ من العمر 18 عامًا من ليل. (الصن)

تشيلسي وباريس سان جيرمان يتنافس على ضم أوسيمين

ويرى تشيلسي، إلى جانب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن التعاقد مع مهاجم نابولي والنيجيري فيكتور أوسيمين، 25 عامًا، هو أولوية هذا الصيف. (الصن)

خفف ريال مدريد اهتمامه بالظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز البالغ من العمر 23 عامًا، والذي ينتهي عقده مع بايرن ميونيخ في صيف 2025. (كوب الإسبانية)

يبحث نابولي عن مهاجم أتلتيكو مدريد سامو أوموروديون البالغ من العمر 20 عامًا، والذي كان معارًا في ألافيس هذا الموسم، كبديل محتمل للمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، 25 عامًا. (سكاي سبورتس إيطاليا)

يحظى مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو بدعم شخصيات بارزة في النادي قبل مراجعة نهاية الموسم التي ستحدد مستقبله في ستامفورد بريدج. (الصن)

لاعب خط وسط تشيلسي وإنجلترا كونور غالاغر غير مهتم بالانتقال إلى نيوكاسل يونايتد، الذين هم معجبون منذ فترة طويلة باللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، هذا الصيف. (كرة القدم من الداخل)

من المقرر أن يعرض ريال مدريد على إسبانيول 1.5 مليون يورو (1.29 مليون جنيه إسترليني) لإبقاء المهاجم الإسباني خوسيلو البالغ من العمر 34 عامًا على سبيل الإعارة قبل أن يقرر ما إذا كان سيوقع معه بشكل دائم خلال الصيف. (سبورت)

يمكن للاعب خط وسط أستون فيلا البرازيلي فيليب كوتينيو البالغ من العمر 31 عامًا، والمعار حاليًا لنادي الدحيل القطري، أن ينضم مرة أخرى إلى فريقه السابق فاسكو دا جاما في صفقة إعارة مع إلزامية الشراء مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني. (تي إن تي سبورتس)

يوفنتوس يرغب في التعاقد مع تياجو موتا

يفكر يوفنتوس في إقالة مدربه ماسيميليانو أليجري، على الرغم من فوزه بأول لقب كبير له منذ ثلاث سنوات بفوزه في نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء. (سكاي إيطاليا)

عرض يوفنتوس على تياجو موتا مدرب بولونيا عقدًا لمدة ثلاث سنوات ليحل محل أليجري كمدير فني جديد للفريق. (فابريزيو رومانو)

يخطط شيفيلد يونايتد للتعاقد مع مدافع نوتنغهام فورست الإنجليزي جو وورال، 27 عامًا. (Team Talk)

سيطلب سندرلاند رسمًا قدره 12 مليون جنيه إسترليني للاعب خط الوسط الإنجليزي جوبي بيلينجهام، 18 عامًا، والذي يحظى باهتمام نادي بوروسيا دورتموند السابق لشقيق جود. (كرة القدم من الداخل)