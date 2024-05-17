ملك التوقعات عبد الله الصبحان يتوقع نتيجة كارثية للهلال في ديربي كأس الملك خالد ..نتيجة قاصمة

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رياض - احمد صلاح - تأثير خسارة النصر في الديربي على مباراة كأس الملك: تحليل إبراهيم العنقري

تأثير نفسي سلبي:

يرى الناقد الرياضي إبراهيم العنقري أن خسارة النصر أمام الهلال في الديربي ستلقي بظلالها على مباراة الفريقين في كأس الملك، حيث ستؤثر سلبًا على الحالة النفسية للاعبي النصر.

غياب كوليبالي وتأثير تمبكتي:

أشار العنقري إلى أن غياب المدافع كوليبالي عن النصر بسبب الإيقاف سيكون له تأثير سلبي على خط دفاع الفريق،

عبء على جيسوس:

يُضيف العنقري أن غياب المدافع الآخر تمبكتي بسبب الإصابة سيضع عبئًا أكبر على عاتق اللاعب جيسوس في قيادة خط الدفاع.

خسائر متكررة: