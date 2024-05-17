انت الأن تتابع خبر "رامي تونسي" يكشف نقطة ضعف كارثية في هذا اللاعب النصراوي قبل مواجهة الهلال... اتفرج! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يرى الناقد الرياضي رامي تونسي أن مباراة الهلال والنصر المرتقبة في إطار منافسات دوري روشن ستكون صعبة على النصر.
نقاط ضعف النصر:
- يُشير تونسي إلى أن نقاط ضعف النصر تتمثل في وجود اللاعب عبدالله الخيبري، بالإضافة إلى "الكوارث" من لابورت وعبدالإله العمري، مما قد يُشكل عبئًا على الفريق.
تمبكتي يعوض كوليبالي:
- في المقابل، يُثني تونسي على مدافع الهلال حسان تمبكتي، ويُؤكد على قدرته على تعويض غياب اللاعب كوليبالي.