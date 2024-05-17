انت الأن تتابع خبر "رامي تونسي" يكشف نقطة ضعف كارثية في هذا اللاعب النصراوي قبل مواجهة الهلال... اتفرج! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرى الناقد الرياضي رامي تونسي أن مباراة الهلال والنصر المرتقبة في إطار منافسات دوري روشن ستكون صعبة على النصر.

نقاط ضعف النصر:

يُشير تونسي إلى أن نقاط ضعف النصر تتمثل في وجود اللاعب عبدالله الخيبري، بالإضافة إلى "الكوارث" من لابورت وعبدالإله العمري، مما قد يُشكل عبئًا على الفريق.

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