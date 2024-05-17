انت الأن تتابع خبر حرب كلامية شرسة بين محمد البكيري وعبدالرحمن الجماز حول محمد نور... اتفرج والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حرب كلامية شرسة بين محمد البكيري وعبدالرحمن الجماز حول محمد نور... اتفرج
الجماز ينتقد محمد نور:
- شنّ الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز هجومًا على لاعب الاتحاد السابق محمد نور، وذلك عبر تغريدة على منصة تويتر،
رد البكيري:
- دافع الإعلامي الرياضي محمد البكيري عن محمد نور، مؤكدًا على حقه في الدفاع عن نفسه
نقاط الخلاف:
- يرى الجماز أن محمد نور مُدان دوليًا بقرار قطعي من WADA بتعاطي المنشطات، بينما يرى البكيري أن نور يدافع عن نفسه وهذا حق أصيل له.
- يُشير الجماز إلى أن بعض الأشخاص يصدقون "خرابيط" محمد نور، بينما يُؤكد البكيري على أن نور نجم وقائد أسطوري.