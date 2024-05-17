الرياضة

حرب كلامية شرسة بين محمد البكيري وعبدالرحمن الجماز حول محمد نور... اتفرج

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رياض - احمد صلاح - حرب كلامية شرسة بين محمد البكيري وعبدالرحمن الجماز حول محمد نور... اتفرج

الجماز ينتقد محمد نور:

  • شنّ الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز هجومًا على لاعب الاتحاد السابق محمد نور، وذلك عبر تغريدة على منصة تويتر،

رد البكيري:

  • دافع الإعلامي الرياضي محمد البكيري عن محمد نور، مؤكدًا على حقه في الدفاع عن نفسه

نقاط الخلاف:

  • يرى الجماز أن محمد نور مُدان دوليًا بقرار قطعي من WADA بتعاطي المنشطات، بينما يرى البكيري أن نور يدافع عن نفسه وهذا حق أصيل له.
  • يُشير الجماز إلى أن بعض الأشخاص يصدقون "خرابيط" محمد نور، بينما يُؤكد البكيري على أن نور نجم وقائد أسطوري.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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