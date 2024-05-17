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رياض - احمد صلاح - العاصفة سينسي تهب على دوري روشن: صراع محتدم مع فيورنتينا لضم النجم الإيطالي!

سينسي هدف ساخن في سوق الانتقالات:

يدخل العديد من أندية دوري روشن السعودي للمحترفين في منافسة قوية مع نادي فيورنتينا الإيطالي للظفر بخدمات لاعب وسط إنتر ميلان ستيفانو سينسي خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

نهاية عقد سينسي:

ينتهي عقد سينسي مع إنتر ميلان في نهاية الموسم الحالي، مما يجعله حرًا في الانتقال لأي نادٍ دون قيود.

دوري روشن وجهة محتملة:

تشير صحيفة "FCInterNews" الإيطالية إلى أن سينسي يُنظر إليه كهدف محتمل لأندية دوري روشن،

مسيرة حافلة بالمفاجآت:

تُعد مسيرة سينسي البالغ من العمر 29 عامًا حافلة بالمفاجآت، حيث بدأ مسيرته الكروية مع أكاديمية فريق أوربانيا في عمر 6 سنوات عام 2001،

مسيرة مليئة بالتجارب: