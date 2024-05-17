نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ليفربول يوقع رسميًا مع خليفة كلوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولو نادي ليفربول الإنجليزي، ملف التعاقد مع مدرب جديد خلفًا للألماني يورجن كلوب الذي سيغادر منصبه بنهاية منافسات الموسم الجاري.

سلوت يوقع رسميًا مع ليفربول

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أن الهولندي أرني سلوت قد وقع بشكل رسمي مع نادي ليفربول، اليوم الجمعة، ليصبح المدرب الجديد للريدز، مشيرًا إلى أن جميع المستندات باتت جاهزة.

كما أضاف رومانو أن الإعلان الرسمي عن التعاقد مع الهولندي أرني سلوت سيكون في التوقيت المناسب.

وذكر رومانو في منشوره: “لا يزال تصريح العمل معلقًا بالنسبة لبعض مساعدي سلوت، وبعد ذلك سيتم إنجاز كل شيء”.

وشهدت الفترة الماضية، مفاوضات إيجابية بين ليفربول وسلوت مدرب آيندهوفن الهولندي، لإقناعه بتولي قيادة “الريدز” خلفًا للألماني كلوب الذي قرر الرحيل نهاية الموسم لأخذ فترة راحة.

ويتولى سلوت الذي يبلغ من العمر 46 عامًا، تدريب آيندهوفن منذ 2021 وحقق معه لقبي الدوري الهولندي الموسم الماضي وكأس هولندا 2023-24.