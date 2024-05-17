تصريحات مثيرة من جوارديولا قبل مواجهة مانشستر سيتي ووست هام الحاسمة

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أحمد جودة - القاهرة - قدم بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تصريحات مثيرة في مؤتمر صحفي قبل مواجهة الفريق أمام وست هام في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتنافس مانشستر سيتي مع آرسنال على لقب البطولة.

تصريحات مثيرة من جوارديولا قبل مواجهة مانشستر سيتي ووست هام

وعلى الرغم من تصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب بفارق نقطتين عن آرسنال، إلا أن أرتيتا لم يكن واثقًا تمامًا من تقديم الاعتراف المناسب لفريقه في حال الفوز باللقب، قائلًا: "أعتقد ذلك، في عالم كرة القدم بالتأكيد".

وفيما يتعلق بمدى تقدير الناس لفريقه، جوارديولا أظهر تحفظًا وقال: "لا أعرف، هل تحبنا؟ لا أعرف ما يعتقده الناس".

وبالنسبة لمواجهة وست هام، أعرب جوارديولا عن تفاؤله وتحفظه في الوقت ذاته، حيث صرح: "نود أن نتقدم بنتيجة 3-0 بعد 10 دقائق ضد وست هام، لكن ذلك لن يحدث، لدي شعور بأن الأمر سيكون مثل أستون فيلا في 2022، نحن جاهزون".

وعن مشاعره تجاه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أكد جوارديولا على تركيزه في المواجهة القادمة قائلًا: "لا تطلب مني الاختيار بين ألقاب البريميرليج الخمسة التي فزنا بها، لقد كانت جميعها صعبة للغاية، وبعد مباراة الأحد، اسألني عن مشاعري، شعوري الآن يدور حول وست هام، لا يوجد أي تشتت في ذهني".

وفي ختام تصريحاته، أكد جوارديولا على استعداد فريقه للمعركة القادمة، قائلًا: "أنا مستعد لتكون مباراة صعبة، سأضع في أذهان اللاعبين أهمية اللحظة، علينا أن نكون جميعًا معًا ونقدم كل ما لدينا".