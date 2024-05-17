نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقالة تشافي تكلف خزينة برشلونة مبلغ ضخم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتجه خوان لابورتا رئيس مجلس إدارة برشلونة، لإقالة تشافي هيرنانديز من قيادة الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة، بعد توتر العلاقة بينهما، على هامش تصريحات المدرب قبل المباراة الأخيرة أمام ألميريا.

لابورتا غاضب ويتجه لإقالة تشافي

كشف الإعلامي الإسباني فيرناندو بولو، أن لابورتا غاضب جدًا ويُفكر في إقالة تشافي من تدريب فريق برشلونة.

وقال بولو: “مصادر داخل نادي برشلونة، أنه يجب التحدث مع تشافي والاستفهام منه عن رؤيته للفريق فإذا كان لا يؤمن فليقل ذلك ويقدم استقالته، إذا كان يؤمن بالفريق فعليه أن يُحافظ على هذا الخطاب في وسائل الإعلام وأمام الجماهير ولا يخرج بتصريحات مشابهة لتلك التصريحات”.

وأشار بولو إلى أنه إقالة تشافي ستكلف برشلونة 20 مليون يورو إضافة إلى مصاريف المدرب الجديد، وهو رقم ضخم على خزائن النادي.

يذكر إن برشلونة قد فاز أمس على ألميريا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليرفع رصيده لـ79 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب.