نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طرح تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة تذكرتي عن إطلاق بيع تذاكر مباراة الأهلي ضد الترجي الرياضي التونسي في إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والتي ستُقام على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء يوم السبت القادم.

طرح تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي

تم طرح التذاكر للمباراة النهائية عبر حساب شركة تذكرتي على موقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تحديد ملعب ستاد القاهرة الدولي كمكان لإقامة اللقاء المنتظر.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا غدًا السبت في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب ستاد حمادة العقربي بمدينة رادس، حيث يسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور القادم من المسابقة.

ويأتي تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نادي مازيمبي الكونغولي، بينما تأهل الترجي بعد تغلبه على نادي ماميلودي صن داونز في مرحلة الإياب.