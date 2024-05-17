نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد النني يعلن رسميًا رحيله عن آرسنال (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المصري الدولي محمد النني، انتهاء رحلته بقميص نادي آرسنال الإنجليزي، في نهاية الموسم الرياضي الجاري.

النني يرحل رسميًا عن آرسنال

نشر محمد النني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يعلن خلاله رحيله بشكل رسمي عن صفوف آرسنال.

ووجه محمد النني، الشكر إلى نادي آرسنال والجماهير التي دعمته خلال مشواره بقميص “الجانرز”.

وكان محمد النني قد انتقل إلى صفوف آرسنال في عام 2016 قادمًا من بازل السويسري، وقضى اللاعب المصري فترة إعارة بصفوف بشكتاش في موسم 2019-20.