نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود جاد يغيب عن مباراة المصري المقبلة أمام انبي بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب محمود جاد حارس مرمى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة أمام انبي وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري.

جاء ذلك بعد حصول جاد على الإنذار الثالث خلال مباراة أمس امام البنك الأهلي والتي انتهت بفوز الأخير بخمسة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة المصري أمام إنبي بالدوري

يستضيف ملعب ستاد الجيش ببرج العرب مباراة المصري أمام إنبي والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الاثنين المقبل من منافسات الدوري.

وتنطلق هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادى المصرى المركز الثاني في مسابقة الدورى بعدما تجمد رصيده إلى 37 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 22مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفًا واستقبلت شباكهم 30 هدفًا آخر.