نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يواصل تدريباته على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة انبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم الجمعة، على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة تدريباته الجماعية استعدادًا لمباراته يالجولة الرابعة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره إنبي من ضمن منافسات الدوري الممتاز.

المصري يستعد لمواجهة إنبي

وتنطلق صافرة هذه المباراة في الرابعة عصر الإثنين المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

هذا ومن المقرر أن تشهد المباراة المقبلة عودة الثنائي باهر المحمدي ومعتز زدام لصفوف الفريق بعد انتهاء ايقافهما لمباراة واحدة بسبب الطرد وتراكم الإنذارات، في الوقت الذي سيغيب فيه الحارس محمود جاد عن صفوف الفريق بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة الأمس أمام البنك الأهلي.

وتذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادى المصرى المركز الثاني في مسابقة الدورى بعدما تجمد رصيده إلى 37 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 22مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفًا واستقبلت شباكهم 30 هدفًا آخر.