نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يستعيد نجمه المصاب قبل مواجهة نهضة بركان بنهائي كأس الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر مسؤول في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جاهزية اللاعب مصطفى شلبي للمشاركة في المباراة القادمة أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان مساء الأحد 19 مايو، في مواجهة الإياب للنهائي على ملعب استاد القاهرة.

الزمالك يستعيد مصطفى شلبي قبل مواجهة نهضة بركان

وشدد المصدر: "الجهاز الفني قرر ضم مصطفى شلبي إلى قائمة مباراة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية بعد تحسن حالته الطبية ومشاركته في التدريبات".

يُذكر أن مصطفى شلبي كان يعاني من إصابة في العضلة الضامة تعرض لها خلال مشاركته في مباراة البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وفي سياق متصل، أعلن الزمالك غياب ثنائي الفريق عن مباراة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية، حيث تأكد غيابهما بسبب الإصابات.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب يوم الأحد الماضي، انتهت بفوز نهضة بركان على الزمالك بنتيجة 2-1.