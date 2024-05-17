عاجل.. إقالة أليجري من تدريب يوفنتوس "رسميًا"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسميًا، منذ قليل، إقالة المدير الفني للفريق ماسيميليانو أليجري من منصبه كمدرب للفريق الأول لكرة القدم.

إقالة أليجري من تدريب يوفنتوس

جاء في بيان النادي: "نعلن إعفاء ماسيميليانو أليجري من منصبه كمدرب للفريق الأول للرجال".

وأضاف البيان: "اتخذنا هذا القرار بسبب سلوكيات معينة حدثت أثناء وبعد نهائي كأس إيطاليا والتي اعتبرها النادي غير متوافقة مع قيم يوفنتوس والسلوك الذي يجب أن يتحلى به من يمثل النادي".

كان أليجري قد تولى تدريب يوفنتوس لأول مرة من 2014 حتى 2019، ثم عاد لتولي المسؤولية مرة أخرى في 2021 قبل إقالته اليوم.

واختتم البيان: "نتمنى لماسيميليانو أليجري حظًا سعيدًا في مساعيه المستقبلية".

وكان أليجري قد تعرض لانتقادات حادة بعد نهائي كأس إيطاليا، حيث توج يوفنتوس بالبطولة بعد فوزه على روما بهدف دون رد. وقد شهدت المباراة احتجاجات عنيفة من أليجري ضد حكم المباراة، مما أدى إلى حصوله على بطاقة حمراء.

بالإضافة إلى ذلك، وقعت مناوشات بين أليجري والمدير الرياضي ليوفنتوس، كريستيانو جيونتولي، حيث شوهد أليجري وهو يدفع جيونتولي بعيدًا خلال الاحتفالات، مما أثار استياء مسؤولي النادي.