نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سلوت يعلن توليه تدريب ليفربول الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الهولندي أرني سلوت مدرب آيندهوفن، توليه تدريب ليفربول الإنجليزي بدايةً من الموسم المقبل بعد رحيله الألماني يورجن كلوب عن قيادة “الريدز”.

سلوت: أؤكد أنني سأصبح مدربًا لـ ليفربول

قال أرني سلوت في تصريح نقلته شبكة “ESPN”، اليوم الجمعة: "أستطيع أن أؤكد أنني سأصبح مدربًا لليفربول الموسم المقبل".

ولم يعلن نادي ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي، هوية مدربه الجديد الذي سيأتي ليحل محل يورجن كلوب في قيادة “الريدز” بالموسم المقبل 2024-25.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، اليوم، أن أرني سلوت قد وقع عقد تدريب ليفربول بشكل رسمي.

وأشار فابريزيو رومانو إلى أنه نادي ليفربول سيعلن عن تعيين سلوت مدربًا جديدًا في الوقت المناسب.