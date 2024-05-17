نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عبدالحميد لـ "دوت الخليج الرياضي": أتوقع تتويج الزمالك بالكونفدرالية.. وأحذر لاعبي الأبيض من هذا الأمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث تامر عبدالحميد نجم نادي الزمالك والكرة المصرية الأسبق، عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام نظيره نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وقال تامر عبدالحميد في تصريحات خاصة للفجر الرياضي: "أتوقع فوز الزمالك بنتيجة 3-0، وإن شاء الله يتوج الأبيض بالكونفدرالية الإفريقية".



وشدد: "أحذر لاعبي الزمالك من الكرات الثابتة والهجمات المرتدة، وعدم التهاون باللقاء، النهائيات بتكون ماتشات لاعيبة".



وبالحديث عن اللاعب المتوقع تألقه في المباراة، قال دونجا في تصريحاته: "أتوقع أن يكون أحمد سيد زيزو نجم اللقاء".



واختتم تامر عبدالحميد حديثه قائلًا: "نصيحتي للاعبي الزمالك، أن يكونوا رجالة، والجماهير تحس أنهم مركزين، وقتال وكفاح من أول دقيقة إلى آخر دقيقة، ويعملوا اللى عليهم والتوفيق بتاع ربنا".



ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.