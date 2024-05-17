نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قلق في معسكر المنتخب الإنجليزي بسبب هاري كين قبل يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، قلقًا حول حالة المهاجم الإنجليزي هاري كين. يستعد بايرن ميونخ لخوض المباراة الأخيرة في الدوري الألماني لموسم 2023-2024، حيث يواجه هوفنهايم يوم السبت.

إصابة هاري كين تهدد مشاركته في يورو 2024

وأكد توخيل أن هاري كين سيغيب عن المباراة بسبب إصابة في الظهر.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "هاري كين يتلقى العلاج من طبيبه الشخصي، ولا يمكنه السفر. لقد وصل بالفعل إلى حده الأقصى خلال مباراة ريال مدريد، وكان يعاني من ألم في كامل الظهر. الأمر أصبح أسوأ ويزعجه في حركته اليومية".

وأصيب كين خلال مشاركته في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، ولم يتمكن من استكمال المباراة التي خسرها فريقه بنتيجة 2-1، حيث استبدله توخيل في الدقيقة 85.

وأشارت شبكة "بي بي سي سبورت" إلى وجود مخاوف بشأن حالة هاري كين ومدى جاهزيته للانضمام إلى منتخب إنجلترا في منافسات أمم أوروبا 2024.

تنطلق بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" يوم 14 يونيو المقبل وتستضيفها ألمانيا.