نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي الرياض.. تشكيل الهلال الرسمي أمام النصر في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره النصر بعد قليل بستاد الأول بارك ضمن منافسات قمة الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والنصر

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والنصر مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال أمام النصر

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود، حسان، البليهي، البريك.

خط الوسط: نيفيز، كنو، ديلجادو.

خط الهجوم: سافيتش، مالكوم، ميتروفيتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

تردد ssc

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.