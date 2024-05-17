نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد فعل لـ تشافي بعد انقلاب لابورتا عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي، اليوم الخميس، عن أول رد فعل للمدرب تشافي هيرنانديز بعد أنباء إقالته من قيادة برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

تشافي يريد الاجتماع بـ لابورتا

أكدت تقارير، غضب خوان لابورتا رئيس برشلونة من تصريحات تشافي الأخيرة التي أطلقها خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة ألميريا.

وحسب ما أوردته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية فأن تشافي طلب الاجتماع مع لابورتا وحدد موعده الأسبوع القادم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تشافي يواصل حماسيه مع برشلونة ويريد نقل هذه الصورة لرئيس النادي لابورتا.

وذكرت الصحيفة أن لابورتا ينتظر عودة المدير الرياضي ديكو من البرتغالي، لمناقشة أمر تشافي معه بهدوء.