نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة رونالدو.. تشكيل النصر الرسمي أمام الهلال في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس كاسترو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الهلال بعد قليل بستاد الأول بارك ضمن منافسات قمة الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر والهلال

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والهلال مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر أمام الهلال

حراسة المرمى: أوسبينا.

خط الدفاع: الغنام، لاجامي، لابورت، تيليس.

خط الوسط: الخيبري، بروزوفيتش، أيمن يحيى.

خط الهجوم: أوتافيو، رونالدو، ساديو ماني.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال

تردد ssc

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.