نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدر بانون يضع الكاف في موقف حرج بسبب الأهلي والترجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تسبب المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، في وضع الاتحاد الإفريقي "الكاف"، في موقف حرج قبل مواجهة الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووقع موقع "الكاف"، في خطأ كارثي من خلال تقريره لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقررة في تمام الساعة العاشرة مساء غدًا السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب رادس بحضور 34 ألف مشجع.

وخلال حديث "الكاف" خلال تقريره عن اللاعبين العائدين من الإصابة أكد بأن الأهلي سيتسلح بعودة الدولي المالي أليو ديانج من الإصابة فيما من المتوقع أن يعود المدافع بدر بانون من الإصابة على الرغم من أن اللاعب المغربي رحل عن المارد الأحمر منذ عامين ونصف منضما لنادي قطر القطري.

ويواجه الأهلي، نظيره الترجي التونسي، غدًا على ملعب رادس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تكون مباراة العودة في الـ25 من مايو الجاري باستاد القاهرة.