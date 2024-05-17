الرياضة

مفاجأة من العيار الثقيل: تفاصيل الصفقة التبادلية المنتظرة بين الشباب والنصر!

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رياض - احمد صلاح - مفاجأة من العيار الثقيل: تفاصيل الصفقة التبادلية المنتظرة بين الشباب والنصر

تبادل ناري بين الشباب والنصر:

  • متعب الحربي مقابل 4 نجوم!

كشف مثير من فهد المري:

  • أعلن عضو هيئة الصحفيين السعوديين ومهندس الطيران فهد المري عن صفقة تبادلية منتظرة بين ناديي الشباب والنصر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تفاصيل الصفقة:

  • تشير المعلومات إلى أن الصفقة تتضمن انتقال الظهير الأيمن متعب الحربي من النصر إلى الشباب،

مقابل الحصول على 4 لاعبين من الشباب هم:

  • عبدالإله العمري (مهاجم)
  • عبدالله مادو (لاعب وسط)
  • مختار علي (مدافع)
  • نواف بوشل (لاعب وسط)

مُقابل قوي:

  • يُعد متعب الحربي من أهم لاعبي النصر في مركز الظهير الأيمن،

صفقة تبادلية هائلة:

  • تُعد هذه الصفقة التبادلية واحدة من أكبر الصفقات المتوقعة في دوري روشن خلال الفترة القادمة،
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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