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رياض - احمد صلاح - مفاجأة من العيار الثقيل: تفاصيل الصفقة التبادلية المنتظرة بين الشباب والنصر

تبادل ناري بين الشباب والنصر:

متعب الحربي مقابل 4 نجوم!

كشف مثير من فهد المري:

أعلن عضو هيئة الصحفيين السعوديين ومهندس الطيران فهد المري عن صفقة تبادلية منتظرة بين ناديي الشباب والنصر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تفاصيل الصفقة:

تشير المعلومات إلى أن الصفقة تتضمن انتقال الظهير الأيمن متعب الحربي من النصر إلى الشباب،

مقابل الحصول على 4 لاعبين من الشباب هم:

عبدالإله العمري (مهاجم)

عبدالله مادو (لاعب وسط)

مختار علي (مدافع)

نواف بوشل (لاعب وسط)

مُقابل قوي:

يُعد متعب الحربي من أهم لاعبي النصر في مركز الظهير الأيمن،

صفقة تبادلية هائلة: