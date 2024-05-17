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رياض - احمد صلاح - مفاجأة من العيار الثقيل: تفاصيل الصفقة التبادلية المنتظرة بين الشباب والنصر
تبادل ناري بين الشباب والنصر:
- متعب الحربي مقابل 4 نجوم!
كشف مثير من فهد المري:
- أعلن عضو هيئة الصحفيين السعوديين ومهندس الطيران فهد المري عن صفقة تبادلية منتظرة بين ناديي الشباب والنصر خلال فترة الانتقالات الصيفية.
تفاصيل الصفقة:
- تشير المعلومات إلى أن الصفقة تتضمن انتقال الظهير الأيمن متعب الحربي من النصر إلى الشباب،
مقابل الحصول على 4 لاعبين من الشباب هم:
- عبدالإله العمري (مهاجم)
- عبدالله مادو (لاعب وسط)
- مختار علي (مدافع)
- نواف بوشل (لاعب وسط)
مُقابل قوي:
- يُعد متعب الحربي من أهم لاعبي النصر في مركز الظهير الأيمن،
صفقة تبادلية هائلة:
- تُعد هذه الصفقة التبادلية واحدة من أكبر الصفقات المتوقعة في دوري روشن خلال الفترة القادمة،