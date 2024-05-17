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رياض - احمد صلاح - قبيل ديربي النصر والهلال,,,, الفحوصات المخبرية لدم رونالدو تكشف ما لم يكن بحسبان أحد وتحسم النصر لصالح الهلال ...تفاصيل

الجماز ينتقد محمد نور:

شنّ الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز هجومًا على لاعب الاتحاد السابق محمد نور، وذلك عبر تغريدة على منصة تويتر،

رد البكيري:

دافع الإعلامي الرياضي محمد البكيري عن محمد نور، مؤكدًا على حقه في الدفاع عن نفسه،

نقاط الخلاف: