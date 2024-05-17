الرياضة

الفراج يُثير الجدل: ركلات الجزاء ليست هدية من الحكم!

0 نشر
0 تبليغ

انت الأن تتابع خبر الفراج يُثير الجدل: ركلات الجزاء ليست هدية من الحكم! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على أن ركلات الجزاء ليست هبة من الحكم، بل هي نتيجة طبيعية لمهارة المهاجمين أو ضعف المدافعين.

  • وذلك رداً على تحدي أحد المشجعين له بذكر أكثر الفرق حصولاً على ركلات الجزاء.
  • وشدد الفراج على أن ركلات الجزاء تُحتسب لأحد سببين:

مهارة المهاجمين:

  • حيث يجيد بعض المهاجمين استفزاز المدافعين وارتكاب المخالفات ضدهم داخل منطقة الجزاء.

ضعف المدافعين:

  • قد تنتج ركلات الجزاء عن أخطاء دفاعية مثل العرقلة أو الإمساك بالمهاجمين.
  • وأشار الفراج إلى أن ركلات الجزاء تُشكل جزءاً هاماً من لعبة كرة القدم، وتلعب دورًا حاسماً في تحديد نتائج المباريات.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا