انت الأن تتابع خبر الفراج يُثير الجدل: ركلات الجزاء ليست هدية من الحكم! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على أن ركلات الجزاء ليست هبة من الحكم، بل هي نتيجة طبيعية لمهارة المهاجمين أو ضعف المدافعين.

وذلك رداً على تحدي أحد المشجعين له بذكر أكثر الفرق حصولاً على ركلات الجزاء.

وشدد الفراج على أن ركلات الجزاء تُحتسب لأحد سببين:

مهارة المهاجمين:

حيث يجيد بعض المهاجمين استفزاز المدافعين وارتكاب المخالفات ضدهم داخل منطقة الجزاء.

ضعف المدافعين: