انت الأن تتابع خبر الطائي يُسقط الفتح ويُرسل رسالة نارية إلى محمد الدعيع: "لا تنسى أبدًا أيها النجم! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أرسل فرج الطلال، مدرب الطائي السابق ومكتشف موهبة حارس مرمى المنتخب ونادي الهلال السابق محمد الدعيع، رسالة إلى الأخير عبر برنامج “دورينا غير”.

وقال الطلال: