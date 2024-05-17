الرياضة

الطائي يُسقط الفتح ويُرسل رسالة نارية إلى محمد الدعيع: "لا تنسى أبدًا أيها النجم!

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رياض - احمد صلاح - أرسل فرج الطلال، مدرب الطائي السابق ومكتشف موهبة حارس مرمى المنتخب ونادي الهلال السابق محمد الدعيع، رسالة إلى الأخير عبر برنامج “دورينا غير”.

وقال الطلال:

  • “إلى محمد الدعيع.. لا تنسى الطائي وننتظر دعمك وأهدي فوز اليوم لك”.
  • وجاء ذلك بعد فوز فريق الطائي على الفتح 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس، على ملعب “الأمير عبد العزيز بن مساعد” في الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين.
  • وبهذه النتيجة، هبط الفتح إلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بينما صعد الطائي إلى المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة ليبتعد مؤقتًا عن شبح الهبوط.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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