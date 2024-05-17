انت الأن تتابع خبر الطائي يُسقط الفتح ويُرسل رسالة نارية إلى محمد الدعيع: "لا تنسى أبدًا أيها النجم! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أرسل فرج الطلال، مدرب الطائي السابق ومكتشف موهبة حارس مرمى المنتخب ونادي الهلال السابق محمد الدعيع، رسالة إلى الأخير عبر برنامج “دورينا غير”.
وقال الطلال:
- “إلى محمد الدعيع.. لا تنسى الطائي وننتظر دعمك وأهدي فوز اليوم لك”.
- وجاء ذلك بعد فوز فريق الطائي على الفتح 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس، على ملعب “الأمير عبد العزيز بن مساعد” في الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين.
- وبهذه النتيجة، هبط الفتح إلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بينما صعد الطائي إلى المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة ليبتعد مؤقتًا عن شبح الهبوط.