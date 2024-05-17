ليفربول يعلن رحيل ماتيب وألكانتارا

ليفربول يعلن رحيل ماتيب وألكانتاراأعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم رحيل لاعب خط الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا في نهاية الموسم الحالي، ومدافعه الكاميروني جويل ماتيب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال النادي الإنجليزي، في بيان اليوم: "سينتهي مشوار تياغو ألكانتارا مع ليفربول في نهاية هذا الصيف مع انتهاء عقده مع النادي".

وأضاف البيان: "لقد كان ألكانتارا لاعبا مميزا حقا، شكرا على كل شيء يا تياغو".

وانضم ألكانتارا إلى صفوف نادي ليفربول في عام 2020، قادما من بايرن ميونخ الألماني، لكنه عانى من إصابات عديدة، ما أجبره على الابتعاد عن الملاعب مدة عام كامل تقريبا، إذ لم يلعب الموسم الحالي سوى دقائق قليلة كبديل في مباراة ليفربول ضد أرسنال في فبراير الماضي.

كما أعلن ليفربول أيضا رحيل المدافع الكاميروني جويل ماتيب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد فترة طويلة استمرت لمدة 8 سنوات.

وقال ليفربول، في بيان: "لقد أثبت ماتيب أنه من أفضل الصفقات في تاريخ النادي، حيث خاض 201 مباراة، وسجل 11 هدفا، وحصد 7 ألقاب، بما في ذلك التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي".