انت الأن تتابع خبر البرازيل تستعد لإستضافة بطولة كأس العالم للسيدات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فازت البرازيل بحقوق استضافة كأس العالم بكرة القدم للسيدات لعام 2027، بعد حصولها على تأييد الأغلبية خلال تصويت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي (الفيفا) الجمعة.



وتفوقت البرازيل برصيد 119 صوتاً على عرض مشترك من بلجيكا وهولندا وألمانيا حصل على 78 صوتاً، وذلك بعد أن سحبت الولايات المتحدة والمكسيك عرضهما المشترك منذ الشهر الماضي للتركيز على نسخة 2031، وفقا لشبكة (سي إن إن) الإخبارية.



وكانت كرة القدم النسائية شهدت زيادة في شعبيتها العالمية، خاصة بعد أن كانت كأس العالم للسيدات 2023 الأنجح في تاريخ البطولة التي انطلقت أولى دوراتها عام 1991 التي استضافتها الصين .